Rode jogos para PlayStation 4 no Mac com o emulador shadPS4

Desde que a Apple liberou a distribuição de emuladores de jogos para iOS, vimos várias opções (para diversos consoles) surgirem por aí, porém cabe lembrar que também é possível rodar esses softwares no macOS.

Para quem é fã de jogos para PlayStation 4, inclusive, o shadPS4 é uma ótima opção. Ele funciona muito bem no macOS e emula muitos jogos populares de PS4, incluindo Red Dead Redemption, Bloodborne e Dark Souls.

No começo deste mês, o emulador chegou à versão 0.10.0 com destaque para as leituras reversas, que emulam a memória compartilhada do PS4 para permitir que muitos jogos funcionem corretamente.

Para saber se um jogo roda no emulador, você pode verificar a compatibilidade nessa página. É possível fazer o download do shadPS4 no GitHub.

via OSXDaily