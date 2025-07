Como copiar um trecho específico de uma conversa no Telegram [iPhone e iPad]

O Telegram é um dos mensageiros mais usados mundo afora — graças à sua facilidade de uso e compatibilidade com diversos dispositivos, dos mais diferentes sistemas operacionais.

Publicidade

Pois saiba que é possível copiar apenas um trecho específico de uma conversa que você tenha enviado ou recebido no aplicativo para iPhones e iPads — ideal para copiar o nome de um local, um endereço ou até uma chave Pix, por exemplo.

Veja como fazer! 📱

Abra o Telegram no seu smartphone ou tablet e selecione a conversa desejada. Mantenha o dedo pressionado em cima do balão de mensagem. Toque e segure o dedo no trecho desejado e use os controles para determinar o início e o fim dele. Selecione “Copiar”.

O que acharam da dica? Obviamente, no Mac, isso é tão fácil quanto clicar no mouse/trackpad e selecionar a parte do texto em questão. 😊