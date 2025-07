Como criar adesivos (figurinhas) no Telegram [iPhone e iPad]

Assim como ocorre no WhatsApp, o Telegram também permite que você envie e receba adesivos dos seus contatos, a fim de deixar as conversas mais divertidas.

E, assim como no aplicativo da Meta, os usuários do Telegram podem criar esses adesivos usando as suas próprias fotos armazenadas no iPhone ou iPad.

Confira, a seguir, como fazer isso! 💬

Com o app do Telegram aberto, toque em qualquer conversa e vá até o ícone de um adesivo, na parte esquerda da barra de digitação.

Após selecionar “Stickers”, escolha “Criar Sticker” para abrir a galeria de fotos armazenadas no seu aparelho.

Depois de escolhê-la, use o gesto de pinça para ajustá-la ou as ferramentas na parte inferior da tela para fazer outros ajustes. Em “Remover”, você pode desenhar nas áreas que quer apagar da imagem.

Ao finalizar, toque na bolinha azul, no canto inferior direito, e escolha entre enviar o adesivo para o contato, adicioná-lo aos seus favoritos ou colocá-lo em um pacote.