Como escolher quais sites não devem ser abertos no navegador do Telegram [iPhone e iPad]

Com o Telegram, usuários podem enviar e receber links os quais podem ser abertos no navegador integrado ou naquele que você escolher como padrão em iPhones e iPads.

Além de poder escolher por onde abrir essas URLs, o mensageiro possibilita que você adicione exceções a sites que nunca devem ser abertos no navegador interno, caso você goste de usá-lo — ideal para quem quer consultar o endereço posteriormente (por meio do histórico) ou simplesmente precisa que um site específico abra no navegador de preferência mesmo.

Veja como acessar isso! 😉

Abra o Telegram e toque na aba “Configurações”. Selecione “Dados e Armazenamento”. Vá até “Abrir links com”, na seção “Outros”. Toque em ”Adicionar Site”, na seção “Nunca abrir no navegador interno”. Insira a URL desejada e selecione “Pronto”.