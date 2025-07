Como usar o SharePlay no Spotify [iPhone e iPad]

Com o SharePlay, os usuários do Spotify podem ouvir e controlar o que está sendo reproduzido no momento — usando o aplicativo FaceTime. Essa função é muito útil e pode ser utilizada por quem estiver utilizando o Spotify Premium — usuários gratuitos não têm acesso ao recurso.

Publicidade

Nos parágrafos a seguir, mostraremos como é supersimples começar uma sessão, entrar em uma delas ou, se quiser, sair da sessão de SharePlay usando o seu iPhone ou iPad.

Veja só! 🎶

Como começar uma sessão do SharePlay no Spotify

Faça uma chamada no FaceTime para a pessoa desejada. Enquanto estiver na ligação, abra o app do Spotify e toque alguma música.

Publicidade

Com isso, será iniciada uma Jam do Spotify, para que outras pessoas também possam entrar pelo SharePlay na chamada.

Você também pode abrir o Spotify, tocar no botão de compartilhamento (no canto inferior direito), em “Mais” e no ícone do SharePlay. Em seguida, escolha os contatos com quem deseja iniciar uma sessão do recurso.

Você também pode entrar ou sair de uma sessão fazendo o seguinte: