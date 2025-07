Como vincular a sua conta do Spotify à do Discord [iPhone, iPad, Mac e web]

Se você usa o Spotify como o seu serviço de streaming de músicas e também é usuário do Discord para se comunicar, temos uma boa notícia: é possível sincronizar as duas contas!

Assim, as pessoas poderão ver o que você está escutando no momento, além de visualizar o que os seus amigos estão ouvindo e ouvir junto com eles, por exemplo.

Veja como fazer isso! 😊

Abra o app do Discord no seu iPhone, iPad, Mac ou por meio do seu navegador predileto. Após fazer o login na sua conta, faça o seguinte:

No iPhone ou iPad: toque na aba “Você”, vá até a engrenagem (na parte superior direita) e em “Conexões”.

No Mac ou na web, clique no ícone de engrenagem (na parte inferior esquerda) e selecione “Conexões”.

Toque/clique no ícone do Spotify, para ser redirecionado a uma página onde será possível criar uma conta ou fazer login na sua atual.

Em planos do Spotify Premium, é inclusive possível ouvir músicas junto a outro usuário do Discord. Basta selecionar algum amigo da sua lista que estiver ouvindo o Spotify e tocar/clicar em “Ouvir junto”.