Animação “Ilha das Formas”, do Apple TV+, ganhará 2ª temporada em 29/8

O Apple TV+ anunciou há pouco a segunda temporada de “Ilha das Formas” (“Shape Island”), série infantil feita em stop-motion com base nos livros ilustrados de Mac Barnett e Jon Klassen.

De acordo com o serviço de streaming da Maçã, o novo capítulo da produção estreará em 29 de agosto, quase três anos após a chegada da primeira temporada.

“Ilha das Formas”, como seu nome indica, tem como personagens formas geométricas (Circle, Triangle e Square), que “descobrem diversão, buscam respostas e fortalecem a sua amizade — tudo isso enquanto aprendem a lidar com as diferenças uns dos outros”.

A série contará mais uma vez com as vozes de Yvette Nicole Brown (“Desencantada”) como Narradora, Harvey Guillen (“What We Do in the Shadows”) como Square, Scott Adsit (“30 Rock”) como Triangle e Gideon Adlon (“Não Vai Dar”) como Circle.

Barnett e Klassen são produtores executivos ao lado dos vencedores do Emmy Kelli Bixler e de Drew Hodges (“Folha Mágica”), da Bix Pix Entertainment. Ryan Pequin coproduz e é o roteirista principal da produção.

O Apple TV+ não disse, desta vez, se liberará apenas alguns episódios na estreia ou se disponibilizará todas as partes da segunda temporada de “Ilha das Formas” de uma só vez — mas, levando em conta o histórico do serviço com outras produções infantis, é mais provável que ele siga esse segundo caminho.

