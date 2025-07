App Apple Sports é lançado no México e ganha suporte à Supercopa da Inglaterra

O aplicativo Apple Sports está agora disponível também no México, marcando a primeira expansão geográfica do serviço e elevando o número total de regiões suportadas para quatro — desde o lançamento, ele podia ser acessado somente no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Com isso, usuários do iPhone e fãs da Liga MX podem acompanhar seus times locais durante a temporada Apertura 2025, bem como a competição da Copa das Ligas, que conta com 36 clubes da Liga MX e da Major League Soccer (MLS).

Divulgação/Apple

Criamos o Apple Sports para oferecer aos fãs a maneira mais rápida e fácil de acompanhar suas ligas e times favoritos. A Copa das Ligas está chegando, então é o momento perfeito para apresentar o aplicativo aos fãs de esportes no México. —Eddy Cue, vice-presidente sênior de Serviços da Apple.

Além da expansão, a nova versão do app introduz suporte à Supercopa da Inglaterra (FA Community Shield), tradicional jogo de abertura que coloca os campeões da Premier League contra os vencedores da FA Cup, marcando o início da temporada do futebol inglês.

O app agora também mostra informações mais detalhadas sobre o placar, oferecendo aos usuários insights mais profundos sobre as estatísticas de desempenho dos jogadores em tempo real.

Vale notar que, recentemente, o Apple Sports ganhou suporte a partidas de tênis, bem como à UEFA Women’s Champions League e ao campeonato da Fórmula 1.