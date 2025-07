App Quip utiliza IA para gerenciar a área de transferência no iPhone, iPad e Mac

O Quip é um novo app — desenvolvido pelos mesmos criadores do Unite — para facilitar o gerenciamento da área de transferência universal dos dispositivos da Apple.

Projetado para oferecer um maior controle e personalização se comparado com a área de transferência nativa dos sistemas da Apple, ele conta com recursos inteligentes que ajudam na organização de clipes de texto, limpeza de URLs, prevenção de duplicatas, formatação de códigos e até inteligência artificial.

Toda vez que você copia algo — um link, um trecho de código, um arquivo — ele desaparece assim que você copia a próxima coisa. O Quip lembra de tudo o que você copiou para que você possa manter, pesquisar e reutilizar qualquer item.

No macOS, ele fica posicionado na barra de menus, enquanto no iOS ele assume o posto de um teclado especial — mantendo, em ambos, o histórico de tudo que é copiado e colado entre os dispositivos. É possível pesquisar facilmente por itens do seu histórico entre diferentes dispositivos, bem como personalizar o seu período de armazenamento, número ou tamanho máximo dos itens armazenados. Também dá para localizá-los facilmente por texto, links, imagem, código, arquivos e data.

Os itens da sua área de transferência também podem ser adicionados a coleções para fácil acesso. Além disso, coleções inteligentes podem ser criadas para que determinados itens sejam adicionados a elas de forma automática.

Ele oferece dois modos de detecção para salvamento na área de transferência, permitindo que você decida facilmente o que deve ser adicionado ao seu histórico. Ao pressionar command C , tudo que você copiar do dispositivo pode ser salvo no histórico do Quip, mas essa opção pode ser alterada para salvar no histórico apenas itens copiados ao pressionar shift command C .

O app conta ainda com o uso de tecnologia de IA que aprende com o histórico da sua área de transferência para filtrar e aprimorar ativamente. Ela possui consciência contextual, aprendendo com o histórico da área de transferência para decidir se novos itens devem ser adicionados ao Quip, e também filtragem de ruído inteligente, mantendo sua área de transferência limpa e focada.

A privacidade é outro aspecto importante do app, que acessa todos os dados da área de transferência para armazená-los em seu banco. Por padrão, ele ignora dados como senhas, cartões de crédito e dados de identificação pessoal em seu histórico de clipes, assim como dados temporários (cache, dados automáticos e informações de depuração). Ainda assim, as configurações de privacidade são personalizáveis, e é possível escolher fontes e palavras-chave da área de transferência que o app pode ignorar.

O Quip está disponível gratuitamente na App Store e conta com um período de teste gratuito de duas semanas; após o qual é necessário assinar o app por R$20/mês ou R$100/ano para utilizar o app sincronizado nos seus dispositivos iOS, iPadOS e macOS.

via TechCrunch