Apple TV+: gravações da 4ª temporada de “Ted Lasso” já começaram; veja primeiro teaser

O Apple TV+ liberou há pouco um pequeno teaser da quarta temporada de “Ted Lasso”, cujas gravações se iniciaram recentemente em Kansas City, no estado do Missouri (Estados Unidos).

O vídeo em questão traz algumas das estrelas do elenco principal da série, incluindo Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones) e Jeremy Swift (Leslie Higgins), em uma tradicional churrascaria estadunidense.

We’re not in Richmond anymore.#TedLasso Season 4 is now in production. pic.twitter.com/xX0LaqofBB — Apple TV (@AppleTV) July 21, 2025 Não estamos mais em Richmond.

A 4ª temporada de #TedLasso já está em produção. From biscuits to BBQ: Ted Lasso Season 4 kicks off production in Kansas City! ⚽️ pic.twitter.com/UDKgXqw68d — Tim Cook (@tim_cook) July 21, 2025 De biscoitos a churrasco: a quarta temporada de “Ted Lasso” inicia a produção em Kansas City! ⚽️

Como indica a claquete no início do vídeo, eles provavelmente estão gravando uma das primeiras cenas da nova temporada, levando em conta que a anterior terminou justamente com o amado treinador do AFC Richmond voltando para o seu país de origem.

Apesar dessas primeiras imagens, a quarta temporada de “Ted Lasso” ainda não possui uma data de lançamento confirmada.

Também não se sabe muito sobre o enredo desse futuro capítulo da série, apenas que ela poderá contar a história de criação do time feminino do AFC Richmond.

Waddingham, vale lembrar, já havia dito anteriormente que as filmagens da quarta temporada começariam em julho, então é provável que ainda demore mais um pouco até que saibamos quando os novos episódios irão ao ar.

Ansiosos? ⚽

