Chrome para iOS agora pode alternar entre contas pessoais e profissionais mais facilmente

O Google anunciou hoje que introduzirá no Chrome para iOS um recurso o qual permite que usuários alternem entre contas pessoais e profissionais de maneira simples e rápida.

Ele faz parte do pacote de software empresarial do Google Enterprise e pode ser útil à medida que cada vez mais funcionários acessam os recursos das contas gerenciadas pelas empresas que trabalham a partir de navegadores nos seus dispositivos pessoais, reflexo das políticas de bring your own device (BYOD), cada vez mais comuns no mundo corporativo.

Anteriormente, os usuários que acessavam o Chrome pelo seu app no iOS precisavam sair completamente de uma conta do Google para, em seguida, fazer login com a conta da empresa — processo que devia ser repetido sempre ao acessar uma conta diferente.

Agora, o app do Crome para iPhone oferece a opção de alternar facilmente entre as contas com segurança e dados separados entre os diferentes perfis, de forma semelhante à sua versão para Android e desktop.

As pessoas costumam usar seus dispositivos móveis tanto para tarefas profissionais quanto pessoais, o que exige que façam login e logout com diferentes contas do Google. Para simplificar essa experiência e, ao mesmo tempo, reforçar a segurança, o Chrome no iOS agora oferece alternância de contas sem interrupções, com separação de dados para contas gerenciadas.

Os dados de abas, histórico e senhas ficam salvos exclusivamente em sua conta correspondente, seja ela pessoal ou profissional. Isso ajuda a proteger as informações e os dados da empresa da exposição a atividades pessoais dos funcionários.

Ao acessar a conta gerenciada, o usuário se deparará com informações sobre a separação de contas e como a empresa está lidando com os seus dados. O recurso fica disponível a partir de hoje no iOS em contas empresariais do Google gerenciadas pelo Chrome Enterprise.

Além dele, o Google também está aplicando a filtragem de URL no Chrome Enterprise para iOS, o qual permite que as equipes de segurança das organizações bloqueiem a visita de sites proibidos e redirecionem os usuários para links corporativos permitidos.

