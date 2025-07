Como definir o Apple Music como player padrão em PCs com Windows

Desde 2022, a Apple oferece a possibilidade de usuários de PCs com Windows baixarem e usarem o Apple Music em seus computadores. Com isso, é possível aproveitar os milhões de músicas disponíveis no streaming da Maçã, a sua biblioteca de canções e também usá-lo como um “simples” reprodutor de mídias.

Para facilitar ainda mais a sua vida, você pode optar por usar o app Apple Music como o seu player padrão no PC.

Nos parágrafos a seguir, veja como é supersimples fazer isso! 🎶

Abra as configurações no seu PC. Acesse a aba “Apps” (na barra lateral esquerda). Selecione “Apple Music” na seção de definir apps padrão do sistema. Role até chegar a “.mp3” e escolha “Apple Music”.

Clique no botão de aplicar o ajuste para salvá-lo.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

