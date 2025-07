Como reproduzir músicas em Dolby Atmos em PCs com Windows

O Apple Music traz vários benefícios legais para quem curte usá-lo com os seus aparelhos da Maçã ou de outras empresas. Se você tem um PC com Windows, há uma novidade que talvez possa lhe interessar.

Trata-se da possibilidade de reproduzir as suas músicas em Dolby Atmos, tecnologia que deixa as mídias mais imersivas em fones de ouvido estéreo ou alto-falantes/receivers que sejam compatíveis com a tecnologia.

Confira como aproveitar isso! 🎶

Antes de mais nada, baixe o aplicativo Dolby Access no seu computador pela Microsoft Store.

Depois, abra o app Apple Music, selecione os três pontinhos (na parte superior da barra lateral) e vá até “Configurações”. Aí, escolha entre:

Caso queira reproduzir as músicas compatíveis em um formato de áudio Dolby Atmos, vá até “Reprodução” e escolha uma das opções no menu suspenso “Dolby Atmos”.

Se quiser escolher a qualidade do áudio em Dolby Atmos ao baixar músicas, clique em “Geral” e selecione a opção “Baixar Dolby Atmos”.

Você também pode alterar o ajuste do Dolby Atmos a partir de uma música. Com ela sendo reproduzida, clique no ícone de Dolby Atmos (nos controles de reprodução), escolha “Configurações de Qualidade do Áudio” e selecione “Dolby Atmos”.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.