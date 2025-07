Como resolver problemas com dispositivos AirPlay no app Música do Mac

Com o AirPlay, usuários de aparelhos da Apple podem desfrutar dos seus conteúdos (como músicas, vídeos e fotos) em dispositivos como smart TVs e alto-falantes.

Caso use um aparelho para transmitir canções usando o aplicativo nativo Música (Music) e esteja enfrentando problemas com esse recurso, é possível resolvê-lo facilmente.

Veja como! 🔊

Com o app Música aberto e com o ícone do AirPlay com uma exclamação aparecendo (na parte superior direita), clique nele a fim de abrir o menu do recurso.

Se aparecer o ícone de um alto-falante e um cadeado, será necessário primeiramente digitar uma senha para se conectar a ele.

Caso apareça um ícone de exclamação com um cadeado, o dispositivo foi selecionado, mas a senha não foi digitada.

Se um traço (-) for exibido ao lado do aparelho, clique nele para tentar fazer a reconexão.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

