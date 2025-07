Dock da RayCue para o Mac mini (M4) tem tela e espaço para SSDs de até 8TB

O RayCue ALL-in-One Charger Dock para Mac mini (M4) vem conquistando espaço nas mesas de quem busca praticidade e organização sem abrir mão de potência.

Desenvolvido especialmente para a linha mais recente do desktop da Apple, o acessório ganhou destaque logo após a sua estreia na plataforma de financiamento coletivo Kickstarter e virou uma solução inteligente para profissionais.

Seu grande trunfo está justamente no formato compacto de alumínio, que se encaixa perfeitamente debaixo do Mac mini, ajudando a manter aquele visual limpo e elegante da Maçã, mas com funções bem além do básico.

Ele traz recarga ultrarrápida de até 140W pelas portas USB-C, além de múltiplas conexões: são três USB-C, duas USB-A 3.2 Gen 2 muito rápidas, saída HDMI 2.0 com suporte a 4K em 60Hz, leitor de cartão SD e microSD e, para completar, uma entrada para SSD NVMe M.2 ou SATA de até 8TB (que o próprio usuário deve instalar).

O diferencial que chama atenção é o display frontal, que mostra na hora informações de carregamento, uso do SSD e status do HDMI. Para os usuários, especificamente, isso torna tudo mais intuitivo e fácil de monitorar.

Na prática, o dock entrega estabilidade tanto pra recarregar vários dispositivos ao mesmo tempo quanto para lidar com demandas pesadas do dia a dia, graças ao sistema de resfriamento interno.

Um ponto de atenção é que ele não oferece toda a velocidade do Thunderbolt 4 ou 5 — o limite do USB-C aqui é de 10Gbps, suficiente pra maioria dos usos, mas pode não atender quem precisa do máximo de velocidade para equipamentos profissionais mais avançados.

Mas para quem procura transformar o Mac mini numa verdadeira central de trabalho, com mais portas, potência e sem aquela bagunça de fios e adaptadores, o gadget mostra que dá para unir praticidade e design elegante em um só acessório.

Existem seis opções disponíveis para apoiar o projeto do RayCue ALL-in-One Charger Dock no Kickstarter. Todas incluem, para cada unidade, o dock completo, cabo USB-C, fonte de alimentação, acessórios de instalação e manual, mas não acompanham SSD.

Opção Preço Desconto Unidades limitadas Quantidade de docks Super Early Bird Single US$130 45% 100 1 Early Bird US$150 37% 300 1 Kickstarter Special US$170 28% 2.000 1 Super Early Bird Double Pack US$250 47% 100 2 Early Bird Double Pack US$272 39% 100 2 Kickstarter Special Double Pack US$327 30% 300 2

Essas opções foram feitas para quem quer pagar menos pegando uma unidade, para quem prefere economizar comprando duas de uma vez ou para quem busca aproveitar descontos maiores levando mais quantidade.

Como esse é um projeto de financiamento coletivo, cada oferta tem uma quantidade limitada e a entrega só acontece se a campanha atingir a meta e seguir o cronograma da RayCue. Por isso, vale a pena ficar atento às opções!

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

dica do @Virtuamigtec