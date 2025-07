iPads Pro poderão ganhar segunda câmera frontal para uso na vertical

Previstos para o segundo semestre deste ano, os futuros iPads Pro (com o chip “M5”) deverão ganhar outra mudança importante no que se refere à câmera frontal — que foi movida de uma posição pensada para um uso do aparelho em modo retrato (vertical) para uma mais ideal quando ele está no modo paisagem (horizontal).

Mas calma, que a Apple não pretende fazer o caminho inverso ao da última mudança, promovida no lançamento dos iPads Pro (M4) para priorizar as pessoas que utilizam o tablet na horizontal (provavelmente com um teclado e mouse). A ideia agora seria colocar uma segunda câmera na parte superior vertical.

A informação é da newsletter “Power On” (da Bloomberg), assinada por Mark Gurman. Segundo ele, a mudança visa agradar pessoas que usam o iPad primariamente no modo retrato e passaram a achar mais difícil usar o Face ID para desbloqueá-lo ou usar a câmera frontal para chamadas.

Com a adição de uma segunda câmera na parte frontal do iPad Pro, tanto quem costuma usar o iPad na vertical quanto quem pretende usá-lo na horizontal (ou, principalmente, quem costuma alternar entre as duas orientações) estaria coberto — pelo menos na parte da câmera.

Segundo Gurman, essa abordagem é semelhante à pensada pela Apple para a entrada 30 pinos para carregamento do primeiro iPad, em 2010. A ideia era disponibilizar um para o modo paisagem e outro para o retrato — mas o plano foi abortado por Steve Jobs antes da produção do aparelho.

Embora tenha citado, no entanto, Gurman não falou explicitamente em alterações no posicionamento dos sensores do Face ID. Embora ele funcione em todas as orientações, usuários do modo retrato argumentam que é fácil “cobri-los” com a mão quando usando o iPad Pro de pé.

