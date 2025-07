iPhone 14 ficou entre os mais vendidos do Amazon Prime Day 2025 no Brasil

Rolou na semana passada a sexta edição do Prime Day, evento anual da Amazon com ofertas exclusivas para assinantes do serviço da gigante do varejo. E, como já era de se esperar, tivemos um iPhone entre os itens mais vendidos na plataforma.

Publicidade

Assim como em 2023, o iPhone 14 foi um dos eletrônicos de maior sucesso do Prime Day no Brasil — mais especificamente, o modelo com 128GB de armazenamento e na cor estelar, lançado pela Apple em setembro de 2022 e descontinuado no início do ano, com a chegada do iPhone 16e.

Além dele, a Samsung Smart TV 70″ Crystal UHD 4K 70DU8000, o Samsung Galaxy M15 5G (128GB) e o PlayStation 5 Slim Digital (Pacote ASTRO BOT e Gran Turismo 7) também ganharam destaque em 2025.

A Amazon também liberou uma lista geral, que foi, sem surpresas, liderada pela Kindle mais recente (16GB, modelo 2024), seguido de uma variedade de itens, que vão desde produtos de beleza até eletrodomésticos e alimentos:

Publicidade

O Prime Day 2025 trouxe descontos de até 60% em dezenas de milhares de produtos e registrou nossa maior velocidade de itens entregues no mesmo dia, comparado à edição de 2024. Esse resultado reflete a dedicação de nossa equipe em proporcionar uma experiência de compra diferenciada aos clientes. Além da economia, oferecemos a conveniência que nossos membros valorizam. O sucesso desta edição nos impulsiona a continuar inovando, sempre com o objetivo de surpreender e encantar o consumidor brasileiro. —Juliana Sztrajtman, Presidente da Amazon Brasil.

Para dar conta do grande volume de pedidos, a Amazon contratou mais de 6.000 trabalhadores temporários, o que foram distribuídos pelos 12 centros de distribuição e 190 estações de entrega da Amazon no país.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.