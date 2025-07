Nothing Phone (3) bate o iPhone 16 Plus por pouco em teste de velocidade

Anunciado no início deste mês, o smartphone Nothing Phone (3) não faz feio em termos de desempenho. No tradicional teste de velocidade do canal PhoneBuff, o aparelho foi colocado frente a frente com o iPhone 16 Plus e bateu por pouco o aparelho da Maçã.

Publicidade

O Nothing Phone executou a maioria dos aplicativos testados mais rápido que o iPhone, com um desempenho superior especialmente no aplicativo de edição de fotos Snapseed, que foi o seu grande destaque nesse comparativo.

Por outro lado, o iPhone se destacou bastante em jogos. O seu bom desempenho nos títulos testados foi suficiente para que ele recuperasse boa parte do atraso, chegando até mesmo a liderar a disputa pouco tempo depois com o app da ESPN.

No entanto, o iPhone terminou atrás do rival na primeira (1,26 segundo mais lento) e na segunda (por 11 centésimos) rodada. No fim, o aparelho da Nothing concluiu o teste em 3m44s71, enquanto o da Maçã o finalizou em 3m46s09.

Custando US$100 mais caro, o iPhone 16 Plus tem um processador melhor que o do Nothing Phone (3), embora o aparelho com Android conte com o dobro de RAM em relação ao da Apple.

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado. Este artigo editorial do MacMagazine também foi posteriormente modificado com a inserção de um ou mais links publicitários.