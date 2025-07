Reino Unido poderá desistir da exigência de uma backdoor em serviços da Apple

Informações do Financial Times dão conta de que o Reino Unido estaria considerando desistir da ordem que tenta obrigar a Apple a criar um ponto de acesso (ou “backdoor”) para dados de usuários do iCloud no mundo todo.

Mais especificamente, o Ministério do Interior (Home Office) teme que essa ordem seja um entrave para possíveis novos acordos tecnológicos entre o país europeu e a potência americana.

O governo do presidente Donald Trump tem sido bastante vocal sobre o seu descontentamento envolvendo a forma como o Reino Unido tem lidado com a criptografia de ponta a ponta de empresas estadunidenses. O vice JD Vance, por exemplo, disse na Conferência de Segurança de Munique (Munich Security Conference), ainda em fevereiro, que “a liberdade de expressão e a democracia estavam ameaçadas pelas elites europeias”.

“Isso é algo que deixa o vice-presidente muito irritado e que precisa ser resolvido”, disse um funcionário do departamento de tecnologia do Reino Unido. “O Ministério do Interior basicamente terá que recuar.”

Essa ordem também chamou a atenção da Meta, que se comprometeu a apoiar a Apple em seu recurso legal — colaboração considerada rara entre as duas empresas, que já protagonizaram embates bastante acalorados ao longo dos anos.

Como retaliação (ou forma de se proteger contra a medida), a Apple removeu o recurso Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection) do iCloud no Reino Unido, além de ter ameaçado cessar o funcionamento de outros serviços no país caso o governo local siga em frente com a ordem — que tem como base o Investigatory Powers Act (IPA), de 2016.

Oficiais consultados pelo FT ressaltaram que o governo britânico lidou com a situação “muito mal” e que agora está “encurralado”. “É um problema criado pelo próprio Ministério do Interior, e eles estão trabalhando em uma maneira de contorná-lo agora”, comentou.

Por enquanto, o Reino Unido continuará defendendo a sua ordem e teria até mesmo discutido que passos tomar com seus advogados este mês.