Release Candidates do iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 já estão disponíveis

Já estão disponíveis hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 18.6 (compilação 22G84 ), do iPadOS 18.6 (idem), do macOS Sequoia 15.6 ( 24G84 ), do watchOS 11.6 ( 22U84 ), do tvOS 18.6 ( 22M84 ) e do visionOS 2.6 ( 22O783 ) para desenvolvedores.

Publicidade

A Apple também liberou hoje a RC do iPadOS 17.7.9 (compilação 21H446 ), bem como as quartas RCs do macOS Sonoma 14.7.7 ( 23H723 ) e do macOS Ventura 13.7.7 ( 22H722 ).

Vale notar que esses updates não contam com as novidades anunciadas na WWDC25, que são exclusivas dos próximos grandes sistemas operacionais da Apple (versões 26), também em fase de testes.

Ao que tudo indica, essas versões incluirão apenas algumas melhorias pontuais e correções de bugs. Com a liberação das RCs hoje, é provável que esses sistemas sejam disponibilizados para todos na semana que vem — exceto se a companhia lançar novas RCs até lá.