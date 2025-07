Sem grandes inovações, Apple focará em software para iPhone dobrável — diz Bloomberg

Após alguns anos de expectativa desde que começaram a sair os primeiros smartphones dobráveis no mercado, parece que o primeiro iPhone (ou o primeiro smartphone da Apple) a contar com a tecnologia está muito bem encaminhado para um lançamento no ano que vem.

Ao contrário de outros produtos lançados pela Maçã nas últimas décadas, no entanto, ele vem com um diferencial — ou o oposto, dependendo da maneira como você enxerga a questão. É que ele não deverá contar com uma grande inovação que o torne especial em relação ao resto do mercado.

Como observou o jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), ao contrário do que aconteceu com o iPod, o iPhone, o iPad, o Apple Watch, os AirPods e até mesmo o Apple Vision Pro, a Maçã está entrando em um mercado já maduro, com pelo menos uns sete anos de atraso.

Além disso, a Apple dependerá em cheio da Samsung (sua principal concorrente em termos de hardware e empresa que domina o mercado de dobráveis) para tecnologias e componentes do aparelho — inclusive para o fornecimento dos painéis OLED dobráveis fabricados pela Samsung Display.

Foco diferenciado

Sem entregar “uma interface radicalmente nova ou hardware transformador” (embora pretenda apresentar melhorias como um vinco menos visível), a Apple estaria focada em priorizar recursos de software adaptados especificamente para o novo formato de tela como parte dos trabalhos com o iOS 27.

Recentemente, vale recordar, a empresa alterou alguns de seus frameworks para a exibição de aplicativos em tela cheia e de redimensionamento no iOS — o que pode ser uma espécie de preparação para a grande novidade da empresa em termos de dispositivos no ano que vem.