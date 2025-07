WhatsApp testa suporte mais direto e anúncios em status e canais

Ficará mais fácil iniciar uma conversa de suporte no WhatsApp futuramente, conforme descoberto pelo site WABetaInfo na versão de testes 25.20.10.74 do app para o iOS (disponível no TestFlight).

Atualmente, ao tocar para iniciar uma sessão de suporte, o usuário deve antes descrever o problema e, se possível, anexar uma captura de tela para fornecer um contexto mais visual ao app.

Agora, ao tocar na opção “Fale Conosco” (presente na Central de Ajuda, nas Configurações do app), o usuário será levado diretamente para a conversa, sem qualquer passo adicional.

Apenas na primeira vez em que o recurso for utilizado é que o WhatsApp mostrará um popup apresentando o recurso (como pode ser visto na captura de tela abaixo), o qual não estará presente nas demais.

Vale recordar que os chats de suporte do WhatsApp usam primeiramente inteligência artificial para tentar solucionar os problemas, mas os usuários podem solicitar atendimento humano.

Na beta de número 25.20.10.78 do WhatsApp para iOS, o site descobriu que o mensageiro está testando a exibição de anúncios na aba Atualizações — tanto para os Status quanto para os Canais.

Nos status, a exemplo do que acontece com os stories do Instagram, os anúncios aparecerão entre atualizações convencionais dos usuários, podendo ser descartados rapidamente com um único deslize.

Nos canais, por sua vez, eles aparecerão como “Canais Promovidos”, os quais aparecerão em destaque na seção de Canais e contarão com um rótulo para indicar que se trata de um anúncio.

Para fins de segurança e privacidade, os usuários também poderão gerar relatórios referentes aos anúncios, os quais serão exibidos exclusivamente na guia Atualizações, sem interferência nas conversas.