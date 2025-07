App Carteira agora funciona com o cartão Tmoney, da Coreia do Sul; veja como adicioná-lo

Mora ou está pensando em fazer uma viagem para a Coreia do Sul? Pois saiba que ficou mais fácil usar o transporte público por lá, caso você tenha um iPhone ou Apple Watch.

Isso porque, como anunciado ontem pela Apple, o app Carteira (Wallet) agora é compatível com o Tmoney, sistema de pagamentos amplamente aceito por ônibus, metrô e até por alguns taxistas no país.

안녕하세요 South Korea! 🇰🇷 Starting today, transit riders can add Tmoney to Apple Wallet and ride by simply tapping iPhone or Apple Watch! pic.twitter.com/u6LmoB4wY9 — Greg Joswiak (@gregjoz) July 21, 2025 안녕하세요 Coreia do Sul! 🇰🇷 A partir de hoje, os passageiros de transporte público podem adicionar o Tmoney ao Apple Wallet e viajar simplesmente aproximando o iPhone ou o Apple Watch!

Jennifer Bailey, vice-presidente do Apple Pay e do Apple Wallet, comentou a novidade:

Seja para ir ao trabalho ou para descobrir novos lugares, o transporte público é uma parte importante do nosso dia a dia, e estamos animados para tornar a experiência de transporte público ainda mais integrada com o Tmoney no Apple Wallet. A Coreia do Sul tem um sistema de transporte público de classe mundial, e este novo recurso permite que você pague pelo transporte público em todo o país de forma fácil e segura com um simples toque no seu iPhone ou Apple Watch.

O cartão é compatível com o recurso Transporte Público Expresso, que permite, entre outras coisas, usar o cartão da Tmoney até mesmo quando o seu iPhone está sem bateria.

A integração, porém, não para por aí, já que também é possível recarregar o cartão diretamente pelo app Carteira, dispensando a necessidade de ir até uma loja de conveniência para adicionar mais crédito.

Também é possível definir que o cartão seja recarregado automaticamente pelo app da Maçã caso o crédito fique abaixo de um valor estabelecido previamente pelo usuário, facilitando ainda mais as coisas ao se locomover pela Coreia do Sul.

Como adicionar o seu cartão

Para adicionar o seu cartão da Tmoney ao Wallet, basta abrir a carteira digital da Maçã, tocar em “Adicionar (+)” no canto superior esquerdo da tela, selecionar “Cartão de Transporte” e seguir as instruções exibidas.

Como dito, a recarga pode ser feita diretamente do app Carteira tocando em “•••” na tela do cartão, o que inclui qualquer método de pagamento cadastrado no Apple Pay. Caso você prefira, porém, também é possível adicionar fundos pelo app da Tmoney para iOS.

O mesmo vale para a recarga automática, com a exceção de que você precisa, primeiro, definir um valor mínimo para que o depósito dos fundos seja realizado. Essa função também pode ser configurada pelo app da Tmoney para iOS.

Depois que tudo for devidamente configurado, o app Carteira também passará a exibir o saldo disponível no seu cartão, acelerando as coisas caso você queira conferir a quantidade de dinheiro disponível.

Mais informações podem ser conferidas nessa página. A Tmoney também disponibilizou uma página de suporte sobre essa integração, mas ela se encontra fora do ar no momento da publicação deste artigo (coisa que deverá mudar logo).