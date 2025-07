Apple pode estar trabalhando em pontuação de sono para o Apple Watch

Uma imagem encontrada pelo MacRumors na versão beta do iOS 26 indica que a Apple pode estar trabalhando em uma espécie de recurso de pontuação de sono para o Apple Watch — algo popular em rastreadores de sono do mercado, mas ainda não disponível nos smartwatches da empresa.

A imagem, denominada “Watch Focus Score”, mostra um Apple Watch exibindo o número “84” cercado por três barras as quais aparentemente se referem a estados do sono. A laranja seria para o estágio acordado, a azul-clara para o sono REM e a azul-escura para o sono profundo ou essencial.

Ao lado do relógio, é possível observar alguns ícones que remetem ao sono (como uma cama e um despertador). Segundo o site, pode ser que o possível recurso tenha sido projetado para fornecer uma projeção de quão bem você funcionará durante o dia com base no seu nível de sono registrado.

No entanto, como não há detalhes mais profundos para além da imagem sobre essa possível novidade, pode ser que ela seja referente a outra coisa. Caso seja um novo recurso, no entanto, é esperado que a Apple o introduza durante o ciclo de updates do watchOS 26, previsto para iniciar em setembro.

