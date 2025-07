Apple teria perdido talentos em IA por mais do que só motivos financeiros

A debandada de engenheiros do setor de inteligência artificial da Apple é um fato que ainda chama bastante atenção devido ao momento que a empresa vive — considerando que ela não desenvolveu recursos tão chamativos quanto os de suas concorrentes, bem como adiou funções importantes que havia anunciado.

Publicidade

Agora, uma reportagem do The Information detalha alguns acontecimentos de bastidores que podem explicar o que tem levado talentos notáveis a deixarem a companhia — e isso vai muito além do que ofertas de salários exorbitantes por rivais da Maçã.

Concorrência e privacidade

No início deste ano, a equipe da Apple que trabalhava nos modelos de inteligência artificial da empresa queria lançar vários deles como software de código aberto visando a ajuda de pesquisadores externos para aprimorar os modelos.

No entanto, o chefe de software da Apple, Craig Federighi, rebateu a ideia, de acordo com fontes anônimas da reportagem. Em um email, ele disse a Ruoming Pang, então chefe da equipe de LLMs da Apple, que já havia muitos modelos de código aberto de outras empresas para aprimorar o desenvolvimento. Federighi teria se preocupado ainda com o público acreditar que a Apple estava fazendo “muitas concessões” para que a IA rodasse satisfatoriamente em iPhones.

A realidade, porém, era que a liberação do código desses modelos demonstraria como a tecnologia da Maçã tinha um desempenho inferior (à época) ao de certos modelos rivais. Nesse ínterim, soma-se ainda o fato de que a companhia preza pelo desenvolvimento de recursos que rodem no dispositivo — sendo que alguns pesquisadores da Apple acreditam que essa abordagem está “atrasando” o processo.

Objetivo não definido

A equipe que desenvolve os modelos de IA da Apple é composta por algumas dezenas de pessoas e foi formada ao longo de alguns anos. Isso incluiu a contratação, em 2018, do então engenheiro do Google John Giannandrea — cujo objetivo era se concentrar mais nas pesquisas de IA. No entanto, o executivo passou a se interessar mais pela Siri do que pela iniciativa de IA como um todo.

Publicidade

Após a introdução do ChatGPT, em 2022, a equipe de Giannandrea aparentemente não reagiu com urgência. Um ano antes, porém, por sua vez, Pang já havia desenvolvido LLMs para a Apple, embora Giannandrea aparentemente tenha contido essa iniciativa.

No ano seguinte, a Apple estabeleceu formalmente Pang como líder do grupo de modelos fundamentais e, em 2024, o grupo havia crescido para 40 pesquisadores no total. No entanto, mesmo com o lançamento da Apple Intelligence naquele ano, a equipe não sentia que havia uma direção definida por parte da alta gerência.

Falta de transparência

Apesar dos pesares, a equipe estava satisfeita com o desenvolvimento de LLMs e, no início deste ano, acreditava que um modelo para impulsionar uma Siri totalmente nova seria possível até abril de 2025.

Publicidade

Assim, uma versão conversacional e capaz de concluir múltiplas tarefas da Siri foi apresentada, sendo que Giannandrea mostrou-se entusiasmado com o resultado, chamando-a de “o futuro da empresa”.

Publicidade

No entanto, em março, a Apple anunciou que os recursos de IA da Siri só iriam chegar em 2026. De acordo com a matéria, a equipe de Pang não foi consultada sobre o adiamento nem foi informada sobre qual teria sido o problema.

Por fim, a equipe da Siri foi retirada do controle de Giannandrea em favor de Mike Rockwell e Federighi. Embora Pang e a equipe tenham sido informados de que a mudança de chefia se devia à Siri e não aos modelos de IA, algumas atitudes mostraram o contrário: em vez de usar os modelos internos da Apple, desenvolvidos pela equipe de Pang, a equipe da Siri estaria considerando usar modelos de terceiros.

Caso todos os acontecimentos sejam verídicos, pode-se dizer que algumas ações foram verdadeiras afrontas à equipe de modelos de IA da Apple, que havia feito um progresso considerável.

Algumas pessoas também podem ver isso como uma tentativa de enfraquecer e desmoralizar o grupo — o que certamente teria contribuído para que alguns especialistas deixassem a companhia.

via 9to5Mac