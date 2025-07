Apple TV+: 3ª temporada de “Loot” estreará em 15/10; veja o teaser!

A comédia “Loot” (“Fortuna”), estrelada pela premiada atriz Maya Rudolph, já tem data para voltar: a terceira temporada estreará em 15 de outubro no Apple TV+. Os dois primeiros episódios serão lançados de uma vez só, com novos capítulos chegando toda quarta-feira, até 10/12.

Na série, Rudolph dá vida a Molly Wells, uma bilionária que, após se divorciar de um magnata da tecnologia e receber um acordo de US$87 bilhões, decide repensar a sua vida e se dedicar à filantropia através da Wells Foundation. A história mistura humor, autoconhecimento e os desafios de uma vida cercada de luxo (e problemas).

A nova temporada retoma o que aconteceu no final da segunda, quando Molly e seu fiel assistente Nicholas (Joel Kim Booster) decidem fugir em seu jato particular depois de enfrentar críticas de outros bilionários por suas ações filantrópicas. Ao mesmo tempo, Molly vive um impasse romântico com seu colega Arthur (Nat Faxon), o que promete render mais reviravoltas nos próximos episódios.

Para marcar o anúncio, o Apple TV+ divulgou um teaser em que Molly aparece colada em um cristal gigante, pedindo (sem sucesso) para ele “consertar” a sua vida — uma prévia do humor nonsense que os fãs já conhecem bem.

O elenco principal traz de volta nomes queridos como Michaela Jaé Rodriguez e Ron Funches. A nova temporada também contará com participações especiais de Stephanie Styles, D’Arcy Carden, Adam Scott, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo, entre outros.

A série é criada por Matt Hubbard e Alan Yang, que também assinam a produção executiva ao lado de Rudolph, Danielle Renfrew Behrens, Dave Becky, Dean Holland e Natasha Lyonne. “Loot” é produzida pelo Universal Television, parte do Universal Studio Group.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

