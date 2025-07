Apple TV+ faz teaser de série escrita por Vince Gilligan, de “Breaking Bad”

A mais nova série de Vince Gilligan, conhecido por grandes sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, está prestes a ser revelada pelo Apple TV+. Após três anos desde as primeiras informações sobre o projeto, ele ganhou hoje uma primeira imagem promocional, deixando fãs curiosos pelo que vem por aí.

Publicidade

Com a frase enigmática “A Felicidade é Contagiante” (“Happiness is Contagious”, no original), o perfil oficial do Apple TV+ no X (antigo Twitter) — e o da série “Breaking Bad”, vale notar — publicou um banner curioso: uma espécie de placa de Petri com o desenho de um rosto sorridente no material.

Para completar o clima de expectativa, a empresa também disponibilizou um vídeo com uma contagem regressiva no YouTube, marcando o horário desta sexta-feira, 25 de julho, às 15h (horário de Brasília), como o momento da grande revelação.

Se tudo ocorrer conforme esperado, a atriz Rhea Seehorn — que brilhou como Kim Wexler, em “Better Call Saul” — será a protagonista da nova produção, a qual promete seguir um caminho diferente do universo criminal das séries anteriores de Gilligan.

Publicidade

De acordo com descrições internas, o projeto é uma ficção científica com toques psicológicos, comparado a clássicos como “Arquivo X” (“The X Files”) e “Além da Imaginação” (“The Twilight Zone”), misturando temas de realidades alternativas com uma temática mais pé no chão.

O site O Vício apontou que a Apple já teria encomendado duas temporadas e estaria tratando a série como uma grande aposta para o segundo semestre. Conforme noticiado pelo Omelete ainda no ano passado, o nome do projeto poderá ser “Wycaro 339”. O título oficial, contudo, ainda não foi confirmado.

Tudo indica que o anúncio desta sexta-feira trará mais informações, como nome, sinopse, elenco e possível data de estreia. Aguardemos, portanto…

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.