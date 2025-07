Cartões do banco Banrisul agora oferecem suporte ao Apple Pay

O Banrisul é o mais novo banco brasileiro a contar com suporte ao Apple Pay — permitindo que clientes cadastrem com facilidade os seus cartões no aplicativo Carteira (Wallet) para fazer pagamentos por aproximação usando o iPhone e o Apple Watch.

A novidade foi confirmada pelo próprio perfil do Banrisul em publicação no X. O nosso leitor Edwin Alves, cliente do banco, também atestou a chegada do suporte ao recurso — o qual foi liberado praticamente de maneira silenciosa, sem muito alarde.

A novidade chegou! 🚀



Está confirmado sim! Agora você pode usar os cartões de crédito Mastercard Banrisul no Apple Pay!



Cadastre pelo app Banrisul e aproveite mais praticidade e segurança no seu dia a dia.#Banrisul #ApplePay #TecnologiaQueFacilita — Banrisul (@Banrisul) July 17, 2025

É possível adicionar diferentes variações dos cartões do Banrisul, desde a versão padrão, passando pela gold até a black. É possível fazer a verificação do cartão via aplicativo e telefone na hora da adição, a exemplo de tantos outros bancos com suporte ao Apple Pay por aqui.

Além de pagamentos por aproximação, vale recordar, o Apple Pay também pode ser usado para realizar com praticidade pagamentos em aplicativos e na web — funcionalidade que se estende a outros dispositivos da empresa, como Macs.