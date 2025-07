Como adicionar uma descrição na imagem de fundo no app Convites [iPhone e web]

No começo do ano, a Apple revelou um novo aplicativo dedicado aos assinantes do iCloud+, o Convites (Invites). Com ele, tornou-se muito fácil criar convites personalizados para praticamente qualquer evento, como um aniversário, uma confraternização ou coisas do tipo.

Uma dica bem bacana envolvendo a criação dos convites permite adicionar uma descrição para a imagem de fundo. Assim, os convidados que usam um leitor de tela (por conta de alguma deficiência visual) podem saber do que se trata.

Veja como fazer isso usando o seu iPhone ou pela web, por meio do seu navegador predileto! 🙂

Como adicionar uma descrição na imagem de fundo de convites pelo iPhone

Com o app Convites aberto, toque em cima de um evento. Em seguida, vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e toque em “Ajustes do Evento”.

Acesse “Descrição da Imagem de Fundo” e adicione-a. Quando finalizar, toque em “OK”.

Como adicionar uma descrição na imagem de fundo de convites pela web

Acesse a área do Convites no iCloud.com e clique em cima do evento.

Selecione o ícone de ajustes do evento (o segundo, da esquerda para a direita, na parte superior) e vá em “Descrição da imagem de fundo” para adicioná-la.