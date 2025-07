Como desabilitar a pré-visualização da imagem de fundo no Convites [iPhone e web]

O Convites (Invites) da Apple permite que você crie facilmente convites para algum evento que está organizando. Você também pode, é claro, gerenciá-lo posteriormente — como definir o número de acompanhantes que cada convidado pode trazer e duplicar o evento em si.

Nesta dica, mostraremos como é possível remover a pré-visualização da imagem de fundo de um evento, de maneira com que ela apareça apenas depois que as pessoas o abrirem usando um endereço de email verificado ou um link privado.

Veja como fazer! ✉️

Como remover a pré-visualização do fundo pelo iPhone

Abra o app Convites e toque em cima daquele que quiser. Em seguida, vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e toque em “Ajustes do Evento”.

Marque, então, a opção “Remover Pré-visualização do Fundo”.

Como remover a pré-visualização do fundo pela web

Abra a página do Convites no iCloud.com, clique no evento e no segundo ícone (no canto superior direito).

Por fim, desative a opção “Mostrar imagem de fundo” para torná-lo mais privado.