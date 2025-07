Dica: AppleCare+ também oferece cobertura para acessórios

Muito provavelmente já ouviu falar sobre o AppleCare+, serviço de garantia estendida da Maçã o qual oferece cobertura contra danos acidentais, rouba e perda de dispositivos da empresa em mercados selecionados.

Publicidade

O que talvez muita gente não saiba é que o AppleCare+ também oferece suporte a acessórios — embora com algumas limitações e particularidades em relação à cobertura destinada a aparelhos tradicionais. Recentemente, o site Six Colors detalhou algumas dessas diferenças.

A garantia tradicional de um ano geralmente se aplica a diversos acessórios e produtos menores comercializados pela Apple (como Apple Pencils, teclados, mouses, trackpads, AirTags, etc.); contudo, é impossível adquirir o AppleCare+ para um desses produtos de forma isolada.

Isso porque a Apple exige que um acessório esteja associado a um dispositivo principal para ser elegível à garantia estendida — o que engloba coisas como baterias, adaptadores, suportes, o Siri Remote (da Apple TV) e cabos incluídos na caixa dos aparelhos.

Publicidade

O caso mais diferenciado é o do iPad, uma vez que é possível associar acessórios comprados separadamente a ele (mais especificamente um Apple Pencil e/ou um teclado da Apple para iPad) e receber suporte do AppleCare+ por quaisquer problemas associados.

Segundo a Apple, o acessório precisa estar sendo usado com o tablet, sendo necessário entrar em contato com o suporte da empresa para associá-lo ao aparelho antes de acionar a garantia — o que, em teoria, deve ser feito em até seis meses após a compra do acessório.

Quem aí já sabia dessas particularidades?

Comprar Apple Pencil Pro de Apple Preço à vista: R$1.349,10

Preço parcelado: R$1.499,00 em até 12x

Comprar Apple Pencil (USB-C) de Apple Preço à vista: R$809,10

Preço parcelado: R$899,00 em até 12x

Comprar Apple Pencil (2ª geração) de Apple Preço à vista: R$1.349,10

Preço parcelado: R$1.499,00 em até 12x

Comprar Apple Pencil (1ª geração) de Apple Preço à vista: R$1.099,00

Preço parcelado: R$989,10 em até 12x

Comprar Magic Keyboard para iPad Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Tamanhos: 11 ou 13 polegadas

Cores: branco ou preto

Comprar Magic Keyboard para iPads Air e Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Tamanhos: 11 ou 12,9 polegadas

Cores: branco ou preto

Comprar Magic Keyboard para iPads Air e Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$2.249,10

Preço parcelado: a partir de R$2.499,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.