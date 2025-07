Firefox 141 tem novo recurso de IA, preenchimento automático no Brasil e mais

A Mozilla lançou hoje a versão 141.0 do Firefox, que chega com novos recursos de organização e uma novidade focada, vejam só, no Brasil.

Disponível para todas as plataformas nas quais o navegador está presente (incluindo o macOS), essa atualização adiciona um novo recurso que usa inteligência artificial para lhe ajudar a organizar as suas abas.

Essa opção — que será liberada aos poucos — aparece ao criar um grupo de abas e sugere outras abas para serem adicionadas a esse grupo, além de sugerir um nome para que faça sentido com o conteúdo dessas abas.

As recém-adicionadas abas verticais também estão mais fáceis de serem personalizadas. Segundo a Mozilla, agora é possível aumentar ou diminuir a área destinadas a ferramentas como ChatGPT, no canto inferior esquerdo da tela.

Para isso, basta arrastar a barra que separa essa área do espaço dedicado às abas para cima (caso você queira aumentá-la) ou para baixo (caso você queira diminuí-la).

Mora no Brasil, na Espanha ou no Japão? Pois saiba que o preenchimento automático de endereços finalmente foi liberado nesses países, acelerando o preenchimento de formulários pela internet.

A barra de endereços do Firefox agora também está mais útil e pode ser usada como um conversor de unidades, trazendo suporte a unidades de comprimento, temperatura, massa, força e medida angular, bem como fusos horários. De acordo com a Mozilla, selecionar o resultado o copiará para a área de transferência.

Por fim, a lista de idiomas/dialetos suportados pelo tradutor integrado do navegador está maior e agora inclui as seguintes opções:

Albanês

Gujarati

Hebraico

Hindi

Kannada

Malaio

Malaiala

Persa

Télugo

Além disso, as compilações do Firefox em valenciano agora vêm com um dicionário catalão (variante valenciana) integrado para o corretor ortográfico do browser.

A atualização 141, vale notar, também foi liberada no iOS/iPadOS. No caso dos dispositivos móveis da Maçã, foram adicionadas uma página de início redesenhada e barras de abas e de ferramentas aprimoradas, além de outras melhorias de performance e correções de bugs.

Mais informações sobre o update podem ser conferidas nessa página.