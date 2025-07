iPhones de iranianos foram alvo de spyware antes da guerra com Israel

Pelo menos uma dúzia de iranianos teve seus iPhones infectados por um spyware altamente sofisticado nos meses que antecederam a recente guerra entre Irã e Israel, de acordo com uma nova reportagem da Bloomberg.

Essa informação foi revelada por grupos de direitos digitais e especialistas em cibersegurança, com base em alertas enviados pela própria Apple às vítimas.

Descritos como “raros” e com custo estimado em milhões de dólares, os ataques foram detectados por duas organizações: o Miaan Group, uma ONG de direitos humanos digitais baseada no Texas (Estados Unidos), e a DarkCell, empresa de cibersegurança da Suécia.

Segundo os pesquisadores, essa é a primeira vez que ferramentas desse nível são identificadas sendo usadas contra cidadãos iranianos tanto dentro do país quanto no exterior.

Entre os alvos, estão dissidentes políticos (isto é, aqueles que discordam das políticas e ideias do sistema estabelecido), profissionais da área de tecnologia e pessoas ligadas ao governo iraniano. Um dos casos envolve um iraniano residente da Europa.

Os ataques utilizaram vulnerabilidades do tipo “zero-day zero-click” — falhas ainda desconhecidas pelas fabricantes e que não exigem nenhuma ação por parte da vítima. Esse tipo de operação demanda recursos financeiros e tecnológicos muito elevados, o que sugere o envolvimento de atores estatais ou grupos com capacidade semelhante.

A Maçã notificou as vítimas por mensagem e destacou que se trata de uma ameaça direcionada “provavelmente por quem você é ou pelo que você faz”. Ela classificou os ataques como equivalentes aos do Pegasus — o conhecido spyware comercializado pelo israelense NSO Group — e afirmou ter “alta confiança” na veracidade dos alertas.

A Apple não respondeu aos pedidos de comentário da imprensa. No entanto, a prática de enviar notificações de ameaça foi adotada em 2021 como parte da sua política de proteção contra ataques de espionagem dirigida, geralmente patrocinados por governos. Desde então, usuários em mais de 90 países já foram alertados.

Essas investigações, contudo, vêm enfrentando dificuldades. Em alguns casos, os aparelhos não puderam ser examinados por estarem dentro do Irã; em outros, as vítimas só se manifestaram meses depois do alerta ou preferiram entregar os celulares às autoridades iranianas em vez de buscar ajuda técnica independente.

A identidade dos autores da campanha de espionagem ainda é desconhecida, e as investigações continuam em andamento. Ainda assim, os especialistas acreditam que o número real de alvos seja bem maior do que o quantificado até agora.

via AppleInsider