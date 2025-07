Leaker apoia suposta segregação no lançamento dos “iPhones 18”

Temos acompanhado um rumor sobre a alteração do cronograma de lançamentos de iPhones no futuro. Mais precisamente, a Apple poderá segregar o anúncio do iPhone de entrada e dos modelos Pro (e “Air”) em 2026-27.

Essa possibilidade foi corroborada por outras fontes — incluindo, mais recentemente, o leaker Instant Digital, o qual sugeriu em uma publicação no Weibo que a Apple escalonará o lançamento da linha “iPhone 18”.

Assim, no segundo semestre de 2026, a Apple poderá lançar os “iPhones 18 Pro/18 Pro Max”, o “iPhone 18 Air” e o suposto iPhone dobrável — seguidos, no primeiro semestre de 2027, pelo “iPhone 18” e pelo “iPhone 18e”.

Vale notar que o lançamento de um novo iPhone no primeiro semestre do ano não é incomum para a Apple (vide o iPhone 16e), mas a alteração poderá permitir que a empresa trate os modelos mais baratos (de entrada) e mais caros (todos-de-linha) quase como linhas separadas.

Entretanto, a Maçã terá que ser clara sobre onde cada modelo se encaixa; caso contrário, a mudança poderá confundir a linha (até então relativamente simples) de iPhones para os consumidores.

via MacRumors