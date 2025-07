Prime Video supera Netflix e se torna o streaming mais assinado do Brasil no 2º trimestre de 2025; Apple TV+ volta a crescer

A JustWatch acaba de divulgar um relatório sobre os serviços de streaming mais consumidos no segundo trimestre de 2025 no Brasil, que traz uma reviravolta em relação aos trimestres anteriores e posiciona o Prime Video à frente da Netflix pela primeira vez na história.

Por um ponto percentual, o streaming da Amazon assumiu a liderança do mercado brasileiro, que há anos pertencia à Netflix. Apesar da diferença mínima entre os rivais, a Netflix vem enfrentando desafios da concorrência e apresenta quedas de participação desde o ano passado.

Além deles, o Apple TV+ registrou uma pequena melhora, superando dois trimestres de queda e crescendo um ponto percentual em sua participação no mercado nacional. Posicionado na sexta colocação, o streaming abocanhou 7% do mercado brasileiro nos três últimos meses.

O Disney+, o HBO Max e o Globoplay se mantiveram sólidos, ocupando a terceira, quarta e quinta posições do ranking, respectivamente. Enquanto o streaming da Disney obteve uma pequena melhora, crescendo um ponto percentual, o da Globo — e único serviço nacional da pesquisa — enfrenta crescente concorrência internacional, caindo de 11% no primeiro trimestre do ano para 10% no segundo.

Por fim, o Paramount+ e o MUBI cresceram levemente, ficando em sétimo e oitavo lugares, com 5% e 3% do mercado, respectivamente. A categoria Outros completa o ranking, apresentando uma pequena queda, de 5% para 4%, em relação ao trimestre anterior.

Um dado notável sobre a pesquisa é perceber que os players gigantes seguem dominando o mercado, com as três plataformas mais bem colocadas somando quase 60% da participação total.

Vale ressaltar que os dados da JustWatch são calculados a partir do interesse dos mais de 4 milhões de usuários brasileiros na sua plataforma, não representando diretamente a audiência dos serviços. Eles trazem, por sua vez, um indicativo de tendências de crescimento ou queda na popularidade dos streamings no mercado brasileiro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

