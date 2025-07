Quarta beta do iOS 26 traz novo indício de um HomePod com tela

Mais uma pista referente ao suposto novo dispositivo de casa inteligente que a Apple estaria preparando — alegadamente, um HomePod com tela — foi encontrada. Depois de referências na beta do iOS 18.6, agora foi a vez de a versão de testes do iOS 26 “dedurar” os planos da Maçã.

Na quarta beta do sistema para desenvolvedores, disponibilizada hoje pela empresa, há uma menção ao HomePod que pode ser encarada como um indício de que o alto-falante inteligente da Apple ganhará uma tela futuramente — em contraponto à atual versão.

“O seu HomePod não poderá lhe mostrar o clima local, a hora local ou responder às solicitações da a Siri sobre a sua área”, diz a mensagem encontrada pelo MacRumors nos arquivos do sistema — o detalhe aqui é o uso do termo “mostrar” em destaque.

Como o HomePod atual não tem capacidade de “mostrar” nada, acredita-se que a Maçã já esteja preparando mudanças no sistema para abrigar a futura novidade, ainda mais se pensarmos que a hora e o clima devem ser componentes fixos na interface do suposto sistema “homeOS”.

Previsto para o início do ano que vem, o “HomePad” já deveria ter sido apresentado pela Apple, mas os constantes atrasos referentes à nova Siri, que será fundamental para o funcionamento do dispositivo, teriam adiado seu lançamento.

