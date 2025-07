Quartas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 são liberadas

A Apple disponibilizou hoje as quartas versões beta do iOS 26 (compilação 23A5297i ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A5316i ), watchOS 26 ( 23R5317g ), tvOS 26 ( 23J5316g ) e do visionOS 26 ( 23M5300g ).

Como acompanhamos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além, é claro, de novos recursos e aprimoramentos.

O Xcode 26, vale notar, também recebeu a sua quarta beta hoje (compilação 17A5285i ).

Cabe recordar que a Apple disponibiliza o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, então não necessariamente usuários em geral precisam esperar o lançamento das betas públicas (ainda não disponíveis) para instalar os novos sistemas — basta estar registrado como um desenvolvedor (conta gratuita).

Nós vamos continuar acompanhando as novidades incluídas com as novas betas e, caso haja alguma, as detalharemos por aqui — então continuem de olho!