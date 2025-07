Recurso Flyover, do Mapas, agora está disponível em Brasília e Ouro Preto

Desde o iOS 6 (sim!), o app Mapas (Maps) da Apple conta com um recurso que deixa usuários “sobrevoarem” localidades famosas, com mapas em 3D que mais parecem maquetes ultrarrealistas.

Publicidade

Chamada Flyover, essa função tem tido expansões bastante lentas desde então, com cidades dos Estados Unidos e da Europa recebendo prioridade na hora de ganhar o suporte a essa “novidade”.

Isso, no entanto, parece estar mudando, pois, como notado por um usuário no Reddit [via MM Fórum], o Flyover já pode ser conferido em duas cidades brasileiras: Brasília (DF) e Ouro Preto (MG).

Pontos turísticos famosos como o Congresso Nacional e o Museu da Inconfidência já aparecem completamente em 3D.

A Apple ainda não atualizou a sua página de suporte referente ao recurso, então não dá para saber com certeza se mais alguma localidade brasileira foi contemplada por essa expansão. Ao que tudo indica, porém, essas duas cidades — que estão entre os destinos turísticos mais procurados do Brasil — são as primeiras de toda a América do Sul a receberem o Flyover.

Disponível tanto no iPhone/iPad quanto no Mac, o Flyover pode ser ativado tocando no atalho referente ao recurso ou indo até Mais (“…”) » Flyover — lembrando que já publicamos um tutorial que ensina a como utilizar o recurso.