Apple TV+: “The Savant”, com Jessica Chastain, ganha primeiras imagens; estreia será em 26/9

O Apple TV+ divulgou hoje as primeiras imagens de “The Savant”, futura minissérie do serviço de streaming estrelada por Jessica Chastain.

Anunciada em 2023, a série contará com oito episódios e estreará em 26 de setembro (uma sexta-feira) — apenas os dois primeiros capítulos da produção serão liberados logo na estreia, com os demais chegando semanalmente, até 7 de novembro.

Segundo a Apple, a série girará em torno de uma investigadora à paisana conhecida como The Savant (Chastain), que se infiltra em grupos de ódio na internet numa tentativa de parar extremistas antes que eles comecem a agir.

Também farão parte da produção Dagmara Dominczyk (“Succession”), Jordana Spiro (“Vivendo e Morrendo”), Trinity Lee Shirley (“Da Bottomz”), Toussaint Francois Battiste (“En attendant Godot”), Cole Doman (“Equal”), Hannah Gross (“Coringa”), David Wilson Barnes (“Inferno Sobre Rodas”) e Michael Mosley (“The Calling”), bem como Nnamdi Asomugha (que fez “The Banker”, do Apple TV+) e James Badge Dale (“Homem de Ferro 3”).

O roteiro fica por conta de Melissa James Gibson, que também é a showrunner da produção. Matthew Heineman, por sua vez, será o diretor da série — bem como produtor ao lado de Gibson, Chastain, Kelly Carmichael, Brian Madden e Jessica Giles, que é editora-chefe da Cosmopolitan (revista na qual foi publicada a história real que serve como base para a trama de “The Savant”). A autora da matéria original, Andrea Stanley, atuará como consultora da produção da Apple.

“The Savant” é uma produção da FIFTH SEASON para o Apple TV+.

