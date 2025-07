Apple usa decisão pró-Trump para apelar contra links externos em apps nos EUA

A Apple está apelando novamente [PDF] contra a liminar da justiça dos Estados Unidos que a obrigou a fazer alterações na App Store como resultado da sua disputa contra a Epic Games. Agora, a empresa está usando uma decisão recente da Suprema Corte do país como justificativa para o recurso.

Segundo informações da Reuters, a decisão em questão diz respeito à ordem executiva do presidente Donald Trump a qual determinou o fim do direito constitucional à cidadania por nascimento para filhos de imigrantes em situação irregular no país — algo que foi posteriormente revogado por um juíz federal.

A Suprema Corte, sem analisar o mérito da ordem de Trump, decidiu no mês passado que tribunais federais não podem julgar ordens que têm efeitos em toda a indústria ou em terceiros — ou seja: aquelas que não impactam apenas as partes envolvidas no processo original.

Segundo a Apple, portanto, a juíza Yvonne Gonzalez Rogers, responsável pelo caso, teria extrapolado a sua autoridade ao aplicar uma sentença que atinge não apenas a Epic (que a processou como uma entidade única, e não coletiva), mas a todos os desenvolvedores nos EUA.

O contexto

A decisão, vale recordar, determinou que a Apple deve permitir que aplicativos tenham liberdade para direcionar usuários para opções de pagamento externas. Ela foi resultado de uma análise a qual concluiu que a Maçã desrespeitou a decisão judicial inicial de 2021.

Recorrendo também dessa conclusão de que teria desacatado as ordens judiciais, a empresa espera conseguir reverter a decisão e poder pelo menos cobrar dos desenvolvedores a comissão por pagamentos externos originários de links inclusos em aplicativos.

Resta saber se ela se dará bem desta vez…

via AppleInsider