AppleCare One é um novo plano que cobre até 3 aparelhos por US$20 mensais

A Apple anunciou hoje o AppleCare One, uma maneira mais prática (e econômica) de cobrir vários dispositivos da empresa com a sua garantia estendida. Com ele, usuários poderão adicionar até três produtos a um único plano por “apenas” US$20 mensais — caso você tenha quatro aparelhos ou mais, poderá ainda incluí-los no plano pagando um adicional de US$6/mês para cada um deles.

Publicidade

Entrando em vigor já a partir de amanhã (24/7) nos Estados Unidos (por enquanto, apenas lá), o AppleCare One é ideal para quem tem mais de um dispositivo da Apple e assina o AppleCare+ para cada um deles — ou até mesmo para quem não assina (ou prioriza um aparelho) justamente por conta do valor elevado de múltiplas assinaturas juntas.

Caso um usuário opte por adicionar um iPhone, um iPad e um Apple Watch à cobertura, por exemplo, ele poderá economizar até US$11 por mês em relação ao que gastaria ao assinar o AppleCare+ isoladamente para cada um deles — e a economia prossegue, caso ele deseje incluir dispositivos adicionais ao plano, incluindo um Mac!

Contando com todos os benefícios do AppleCare+ — inclusive a proteção contra perda e roubo (theft and loss), que agora também está disponível para iPads e Apple Watches pela primeira vez —, o AppleCare One também prevê a inclusão automática de novos aparelhos no plano quando eles forem adquiridos com a própria Apple.

Divulgação/Apple

Outro diferencial bem interessante do novo plano é a possibilidade de adicionar um aparelho que você já tenha há até quatro anos, caso ele esteja em boas condições — um prazo bem maior de cobertura em relação aos 60 dias limites para o início da cobertura com o AppleCare+.

O plano individual, cabe ressaltar, continua disponível como uma opção menos pomposa que o AppleCare One. Ele é o único a ainda oferecer opções de assinatura anuais — ao contrário do novo plano, que oferece apenas a possibilidade de pagamentos mensais.