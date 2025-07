Beta 4 do iOS 26 altera visual do Liquid Glass, reativa resumo de notificações com IA em apps de notícias e mais!

Disponibilizadas nesta terça-feira (22/7), as quartas versões beta do iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26 (além dos demais próximos sistemas operacionais) trouxeram mais um punhado de mudanças as quais valem a pena conferirmos.

As novidades incluem aprimoramentos de recursos e mudanças no design da interface, além de novos wallpapers para o CarPlay e mais.

iOS 26

Visual do Liquid Glass

Após reduzir bastante a transparência do Liquid Glass na beta anterior, a Apple voltou a alterar a aparência da interface — agora, ela está bem mais de acordo com a versão original.

Mais precisamente, o design da quarta beta parece um equilíbrio entre a aparência exagerada das primeiras versões de testes e o visual mais fosco da terceira.

iOS 26 Changes Liquid Glass Again bringing the effect back quite a bit. What do you think? Beta 3 on the left, Beta 4 on the right. See Replies for More comparisons pic.twitter.com/J7odd7gVUg — Aaron Zollo (@zollotech) July 22, 2025 O iOS 26 muda o Liquid Glass novamente, trazendo o efeito de volta com bastante força. O que você acha? Beta 3 à esquerda, Beta 4 à direita. Veja as respostas para mais comparações.

Outra mudança foi notada na Tela Bloqueada, onde o fundo escurece conforme você rola pelas notificações, para uma melhor legibilidade.

In iOS 26 beta 4, if you are reading a notification, your background will gradually get darker to make it more readable pic.twitter.com/rphblbWlWR — Aaron (@aaronp613) July 22, 2025 Na beta 4 do iOS 26, se você estiver lendo uma notificação, o fundo ficará gradualmente mais escuro para torná-la mais legível.

Resumo de notificações em apps de notícias

A Apple reativou na quarta beta os resumos de notificações da Apple Intelligence para apps nas categorias Notícias e Entretenimento, funcionalidade essa que havia sido removida com o iOS 18.3, no começo deste ano, após críticas sobre a distorção de algumas manchetes.

Agora, há um popup para ativar os resumos de notificações nessas e em outras categorias de apps. Todos os resumos de notificações para apps de Notícias e Entretenimento gerados com a Apple Intelligence incluirão um alerta.

iOS 26 Beta 4 re-introduces Notification Summaries for News apps 👇 pic.twitter.com/RmXdCsoErV — Arjun Garg (@imarjungarg) July 22, 2025 A beta 4 do iOS 26 reintroduz os resumos de notificações para aplicativos de notícias. 👇

App Câmera

Ao alternar entre os modos no aplicativo Câmera (Camera), o comportamento do botão mudou ligeiramente. Antes ele parecia estar fixo, com o fundo deslizando para frente e para trás, mas agora ele se move livremente em ambas as direções.

iOS 26 beta 4 pic.twitter.com/ldScruKLjq — Interwelt 📟 (@entropy7th) July 22, 2025

A Apple também realizou uma ligeira mudança no ícone do aplicativo na Tela de Início:

iOS 26 Beta 4 features a slightly refreshed Camera icon. pic.twitter.com/DC56UJfFg8 — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 22, 2025 A beta 4 do iOS 26 apresenta um ícone de câmera ligeiramente atualizado.

Outro ícones modificados

Além do ícone do app Câmera, os dos apps Mail e Fotos (Photos) também receberam modificações sutis na beta mais recente.

Not just the Camera app, Apple also tweaked the Mail and Photos app icons on the latest iOS 26 Beta.



Just a subtle difference though.



Left: iOS 26 Beta 3

Right: iOS 26 Beta 4 pic.twitter.com/UMgEdSLO7e — Alvin (@sondesix) July 22, 2025 Não apenas o app Câmera, a Apple também ajustou os ícones dos apps Mail e Fotos na versão beta mais recente do iOS 26.

Apenas uma diferença sutil, porém.

Esquerda: iOS 26 Beta 3

Direita: iOS 26 Beta 4

Wallpaper dinâmico

A Apple adicionou uma nova opção dinâmica para a imagem de fundo padrão do iOS 26, a qual funciona exatamente como a respectiva função existente no iOS 18. Ou seja, a imagem de fundo mudará de cor ao longo do dia, alternando entre as quatro opções de cores automaticamente em intervalos diferentes.

iOS 26 Beta 4 brings new dynamic wallpaper pic.twitter.com/sCo1ImB8H5 — Aaron Zollo (@zollotech) July 22, 2025 A beta 4 do iOS 26 traz nova imagem de fundo dinâmica.

Wallpapers do CarPlay

A quarta beta inclui novas imagens de fundo do CarPlay que combinam com as do iOS 26. Os wallpapers possuem uma variedade de cores, incluindo azul, marrom, cinza, verde, roxa e vermelha — cada uma delas compatível com os modos claro e escuro.

iOS 26 beta 4 adds 12 new CarPlay wallpapers!



See thread for them all:



Blue (Dark/Light)

Brown (Dark/Light) pic.twitter.com/OTH9VZCwmz — Aaron (@aaronp613) July 22, 2025 A beta 4 do iOS 26 adiciona 12 novas imagens de fundo do CarPlay!

Veja o tópico para todos eles:

Azul (Escuro/Claro)

Marrom (Escuro/Claro)

Purple (Dark/Light)

Red (Dark/Light) pic.twitter.com/4yTWo5xNcv — Aaron (@aaronp613) July 22, 2025 Cinza (Escuro/Claro)

Verde (Escuro/Claro)

Roxa (Escuro/Claro)

Vermelha (Escuro/Claro)

Silenciar Desconhecidos

Removido nas betas anteriores do iOS 26, o recurso Silenciar Desconhecidos (Silence Unknown Callers) do app Telefone (Phone) está de volta na versão mais recente — agora integrado como parte do novo recurso de Filtragem de Ligações (Call Screening). A função oferece, ainda, três opções, dando aos usuários um controle ainda mais granular.

Reduzir Sons Altos

A curiosa nova opção “Late Night Mode”, vista em betas anteriores, foi renomeada para Reduzir Sons Altos (Reduce Loud Sounds), além de ter ganhado uma descrição que finalmente explica a sua finalidade.

"Late Night Mode" is now "Reduce Loud Sounds" in Settings > Sounds and Haptics. It also contains helpful footer text describing the feature:

"Reduces audio volume range and creates softer sound effects, while maintaining the quiet details of the original audio." pic.twitter.com/X18znwwjml — Steve Moser (@SteveMoser) July 22, 2025

O “Modo Noturno” agora é “Reduzir Sons Altos” em Ajustes » Resposta Tátil e Som. Ele também contém um texto de rodapé útil que descreve o recurso:

“Reduz a faixa de volume do áudio e cria efeitos sonoros mais suaves, mantendo os detalhes silenciosos do áudio original.”

Outras novidades

Algumas outras mudanças no iOS 26 vistas até agora incluem:

Novos controles de volume na visualização do Apple TV Remote;

Ao tocar em Face ID e Código, no aplicativo Ajustes, há uma nova interface para você inserir o código de acesso usado para desbloquear o iPhone;

O aplicativo Senhas (Passwords) tem uma opção que o permite se comunicar com sites para mostrar os seus nomes e ícones, e para informar quando um site oferece suporte a Chaves-senha (Passkeys);

Uma nova opção nas configurações do aplicativo Tempo (Weather) permite acessar Locais Importantes (Significant Locations), fornecendo informações meteorológicas para lugares que você provavelmente visitará.

macOS Tahoe 26

Apple Music

Na quarta beta do macOS 26, a Apple voltou a ajustar o visual redesenhado do app Música (Music) para refletir a aparência do app Podcasts. Mais especificamente, a barra lateral agora reage ao conteúdo abaixo dela, em vez de ser uma parte separada da janela.

Here is the Music app on macOS26 Beta 3 vs Beta 4!



Credit to @xezrunner who installed it before it got pulled! pic.twitter.com/1e4BTdLfou — Minimal Nerd (@minimalnerd1) July 21, 2025 Aqui está o aplicativo Música no macOS 26 Beta 3 vs. Beta 4!

[…]

Notificações

As notificações também foram redesenhadas na quarta beta do macOS 26 para refletir o mesmo visual do iOS 26.

Notifications on macOS26 Beta 3 vs Beta 4!



Credit to @xezrunner who installed it before it got pulled! pic.twitter.com/hbhWQJciLB — Minimal Nerd (@minimalnerd1) July 21, 2025 Notificações no macOS 26 Beta 3 vs. Beta 4!

[…]

Opiniões sobre as mudanças até agora? Notaram algo a mais? Contem-nos! 😊