BMW confirma que não levará o CarPlay Ultra aos seus veículos

A BMW informou que não tem planos de adotar o CarPlay Ultra, nova geração do sistema automotivo da Apple, em seus veículos. As informações foram confirmadas por um porta-voz da empresa para o BMW Blog.

Publicidade

A estratégia é apostar no iDrive X, sistema próprio que estreará no novo iX3 e será usado em outros modelos da linha Neue Klasse. Entre os recursos do sistema, está o Panoramic Display, que projeta informações diretamente no para-brisa — tudo dentro de um ecossistema próprio e integrado ao design e à experiência da marca.

Como sabemos, a BMW não está sozinha nessa. Em junho passado, marcas como Mercedes-Benz, Audi, Polestar, Volvo e Renault também já disseram que vão ficar de fora. No final de 2023, a General Motors disse que abandonaria o CarPlay em seus veículos elétricos.

Apresentado na WWDC22, o CarPlay Ultra começou a chegar aos carros só em maio deste ano. Ele foi lançado oficialmente nos modelos DBX, DB12, Vantage e Vanquish da montadora de luxo Aston Martin.

Publicidade

Segundo a Apple, a proposta é transformar completamente a experiência dentro do carro, assumindo o controle não só da central multimídia, mas também do painel de instrumentos, do ar-condicionado, dos comandos de mídia e até da navegação.

Em contrapartida, algumas montadoras seguem firmes no plano de integrar o CarPlay Ultra, como Hyundai, Kia, Genesis, Porsche, Ford, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Land Rover, Lincoln e Jaguar — mas ainda pairam incertezas no ar.

A razão para esse movimento é clara: as montadoras querem manter o controle sobre os sistemas dos seus carros. Isso não é só uma questão de tecnologia, mas também de negócio.

Publicidade

Mantendo plataformas próprias, as marcas conseguem explorar novas formas de receita com serviços digitais e assinaturas, algo que seria mais difícil com o domínio da Apple dentro dos veículos.

No fim das contas, o futuro do CarPlay Ultra ainda está em aberto. A Maçã terá trabalho para convencer as fabricantes de que vale a pena abrir mão de parte do controle. Por enquanto, quem quiser a experiência completa ao dirigir vai ter que escolher muito bem qual carro comprar.

via Motor1