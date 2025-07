Case engenhosa adiciona porta USB-C a qualquer iPhone

O engenheiro Ken Pillonel, conhecido por ter adaptado um iPhone com USB-C nos idos de 2021, desenvolveu um novo projeto que adiciona essa mesma entrada a aparelhos mais antigos.

O acessório, vendido sob a marca própria Obsoless, é uma case com duas partes de encaixe que integra uma placa de circuito personalizada e um conector USB-C. O produto foi projetado para oferecer total suporte ao carregamento MagSafe, transferência de dados para computadores, CarPlay e carregamento rápido de 9V.

A capa também inclui um compartimento extra para cartão SIM (conveniente para viagens internacionais) e um cordão para prender o aparelho.

Pillonel divulgou, como de costume, um vídeo detalhando a criação da case:

O engenheiro, não custa lembrar, já criou um outro projeto parecido, mas voltado para os AirPods. Ele também é responsável por ter desenvolvido um estojo translúcido para os AirPods Pro e uma versão mais reparável do acessório.

A case para iPhone está disponível a partir de hoje com preços entre US$45 e US$55 (alguns modelos estão esgotados no momento de publicação desta matéria, porém). Ela estará disponível em cinza-escuro no lançamento, sendo que Pillonel afirma que mais opções de cores chegarão em setembro.

