Como escolher quais apps sincronizam com o iCloud Drive [iPhone, iPad e Mac]

Se você tem um iPhone, iPad ou Mac, você certamente está usando o iCloud para armazenar os seus dados e backups com segurança — e acessá-los quando/onde quiser. Já com o iCloud Drive, que faz parte do serviço, é possível armazenar os seus arquivos, criar pastas e compartilhar documentos com os seus amigos e familiares.

Caso queira ter um maior controle, a Apple permite que você escolha quais aplicativos podem usar o iCloud Drive para armazenar os dados e se manterem sincronizados em todos os seus dispositivos.

Veja como fazer isso! ☁️

Como escolher quais apps sincronizam com o iCloud Drive pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque na sua foto (na parte superior). Depois, vá até iCloud » Drive » Sincronização de Apps com o iCloud Drive e marque apenas aqueles que deseja usar.

Como escolher quais apps sincronizam com o iCloud Drive pelo Mac

Com os Ajustes do Sistema (System Settings) abertos, clique no seu nome (no canto superior esquerdo) e vá em iCloud » Drive » Apps sincronizados com o iCloud Drive.

Fácil, não?! 😉