Como mostrar/ocultar as categorias de email no iCloud.com

Engana-se quem pensa que as categorias do Mail estão disponíveis apenas em iPhones, iPads e Macs. Na verdade, esse recurso também está presente no Mail do iCloud.com, acessível a partir de qualquer navegador da web.

Publicidade

Desta forma, o aplicativo pode categorizar as suas mensagens em uma das quatro categorias: “Atualizações”, “Principal”, “Promoções” ou “Transações”. Caso queira, a Maçã permite habilitar ou desabilitar isso facilmente.

Veja, a seguir, como fazer isso! 😉

Acesse o site do iCloud no seu navegador de preferência e faça login na sua Conta Apple. Clique em “Mail”. Vá até a engrenagem (na parte superior esquerda) para escolher “Mostrar Categorias” ou “Ocultar Categorias”.