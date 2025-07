Desenvolvedora de Fruit Ninja Classic+ dá até 2 meses grátis do Apple Arcade em parceria com a animação “Bluey”

Recentemente, comentamos aqui que o jogo Fruit Ninja Classic+, do Apple Arcade, receberá conteúdos exclusivos em parceria com a popular animação infantil “Bluey” — evento virtual que durará até 9 de setembro.

Pois bem, se você estava animado para conferir esse conteúdo (ou conhece alguma criança que é fã do desenho) mas não assina o serviço da Apple, saiba que a Halfbrick (desenvolvedora do jogo) está oferecendo até dois meses grátis do Apple Arcade para que usuários da Maçã possam aproveitar o evento e também testar o catálogo do serviço.

Essa oferta pode ser resgatada nessa página, que conta com um formulário o qual você precisa responder para receber um código no seu email, que por sua vez servirá para ativar o período de testes na App Store. A promoção é válida apenas para os seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Japão, Filipinas, México e Brasil.

Divulgação/Apple

Caso você nunca tenha assinado o Apple Arcade antes, será possível resgatar até dois meses de teste grátis — os quais podem ser estendidos para três, caso você resgate também o mês de teste oferecido pela própria Maçã. Quem já assina ou já usou o Apple Arcade no passado, por outro lado, só poderá resgatar um mês grátis.

Embora essa promoção seja uma oferta da Halfbrick, o período de testes dá acesso a todos os jogos presentes no catálogo do Apple Arcade, e não só a Fruit Ninja Classic+.

Como dito anteriormente, a colaboração com “Bluey” trará quatro eventos que transformam o jogo com poderes de varinha e easter eggs para fãs de todas as idades aproveitarem.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

