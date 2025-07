Grande diferencial do iPhone dobrável será mesmo seu software, diz TrendForce

Em uma publicação sobre o mercado de smartphones dobráveis, a firma de pesquisas TrendForce corroborou alguns dos rumores mais recentes referentes ao iPhone dobrável que a Apple supostamente está preparando para ser lançado no ano que vem.

Publicidade

Apostando que a entrada da Maçã nesse setor deverá trazer mudanças significativas para o mercado, a empresa afirmou que o seu dobrável terá uma tela interna de 7,8 polegadas e uma tela externa de 5,5″ — o que vai ao encontro do que dizem alguns especialistas.

A TrendForce também afirmou que o dispositivo deverá enfatizar o foco da Apple em estabilidade e integração com o ecossistema da empresa, com uma otimização profunda do iOS para um dispositivo dobrável e integração perfeita entre hardware e software.

Esse ponto vai ao encontro do que disse recentemente o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg. Como o dobrável não terá nenhuma grande novidade em termos de hardware, a Apple deverá focar bastante no software para diferenciá-lo de alguma forma dos seus concorrentes.

Publicidade

Por fim, a empresa disse acreditar que a estreia da Apple no universo dos dobráveis pode ser o “ponto de virada” para ajudar a impulsionar os dobráveis e a torná-los populares — o que seria um bom impulso de renovação para a indústria de smartphones.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors