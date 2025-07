Infuse agora suporta streaming pelo iCloud Drive, perfis na Apple TV e mais

O reprodutor de vídeo Infuse foi atualizado para a versão 8.2, a qual traz uma série de novos recursos para iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro.

Dentre eles, estão o suporte para diferentes perfis de usuário na Apple TV, a capacidade de transmitir conteúdo diretamente do iCloud Drive, notas do Metacritic, AI upscaling aprimorada, suporte a deep linking e mais.

A possibilidade de transmitir conteúdos diretamente do iCloud Drive é um grande destaque da atualização. Agora, além da capacidade de navegar por arquivos baixados do iCloud, o Infuse também pode reproduzir vídeos sem usar o armazenamento local do seu dispositivo, com o streaming diretamente da nuvem da Apple.

Outra grande novidade é a capacidade de utilizar perfis de usuário separados na Apple TV, permitindo que cada membro da casa desfrute das suas próprias configurações personalizadas — como layout de tela inicial, compartilhamentos de rede, histórico assistido, avaliações, controles parentais e contas do Trakt.

Cada perfil pode ser vinculado a contas individuais do iCloud, o que facilita a sincronização entre dispositivos. No tvOS 26, já em fase de testes, a seleção de perfis se torna ainda mais dinâmica com a função de realizar uma nova seleção de perfis toda vez que o Apple TV desperta do modo de espera. A troca de perfis manual também continua disponível.

O app ressalta que a opção de baixar arquivos para reprodução offline segue disponível, e que atualmente a Apple não permite a navegação por arquivos do iCloud Drive diretamente na Apple TV. No entanto, é possível acessar links diretos para arquivos do iCloud Drive na set-top box adicionando-os à seção “Links” no Infuse.

Outros recursos, melhorias e correções também foram incluídos na nova versão do Infuse, que pode ser baixado gratuitamente na App Store. Ele também conta com uma versão PRO, com recursos extras, a qual pode ser adquirida por meio de uma compra vitalícia de R$500, bem como por uma assinatura mensal de R$10 ou anual de R$70.