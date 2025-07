Meta expande proteções focadas em menores de idade no Instagram

A Meta anunciou hoje uma série de recursos de segurança para o Instagram focados em contas de adolescentes e em perfis administrados por adultos (mas que trazem conteúdo focado principalmente em crianças).

A primeira novidade, voltada para adolescentes, tem a ver com as mensagens diretas (direct messages, ou DMs). Agora, os usuários terão novos atalhos para visualizar dicas de segurança ou bloquear uma conta, os quais serão exibidos no topo da tela de conversa.

Divulgação/Meta

E por falar em bloquear, há agora uma nova opção de bloqueio que, além de impedir a pessoa de entrar em contato com você novamente, também permite que você a denuncie logo em seguida, acelerando as coisas.

Divulgação/Meta

Partindo agora para as contas administradas por adultos, mas que possuem conteúdo relacionado a crianças, temos agora novas proteções, os quais já eram conhecidas por usuários adolescentes.

Uma dessas proteções é o ajuste que previne o recebimento de mensagens indesejadas, ou seja, que contenham conteúdo sensível, além do recurso Hidden Words (que, como seu nome indica, esconde comentários potencialmente ofensivos nos posts).

Usuários que mantêm uma conta desse tipo verão um alerta no topo de seus feeds avisando sobre a disponibilidade desses recursos ao longo dos próximos meses. Ele também trará um atalho para que essas pessoas possam rever suas preferências de privacidade, facilitando o gerenciamento dessas ferramentas.

A Meta, vale notar, também está tomando uma posição proativa e disse que vai impedir contas de “adultos suspeitos” — ou seja, pessoas que foram bloqueadas anteriormente por adolescentes — de acharem contas com um foco em crianças por meio do sistema de recomendações do Instagram (e vice-versa).

Outros avanços

A Meta aproveitou a oportunidade para celebrar a eficácia e a expansão de outros recursos de segurança, os quais foram introduzidos nos últimos meses.

Um deles é o Location Notice, introduzido em junho e que alerta adolescentes caso eles estejam conversando com alguém de outro país. Segundo a Big Tech, esse alerta já foi exibido mais de 1 milhão de vezes, com 1 a cada 10 adolescentes optando por ver dicas do que fazer em uma situação como essa.

O recurso que protege usuários contra foto de nudez (o qual vem ativado por padrão para contas de menores de idade) também tem sido bastante eficaz. De acordo com a Meta, 99% das pessoas — incluindo adolescentes — mantiveram-no ativo, sendo que 40% das imagens enviadas nas DMs em junho continuaram borradas.

Além disso, 45% das pessoas desistiram de encaminhar essas imagens após ver o alerta de nudez.